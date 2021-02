Liverpool kent verdict over blessure van kapitein Henderson en het ziet er niet goed uit

Zaterdag zag Liverpool kapitein Jordan Henderson met een liesblessure uitvallen. Ondertussen is bekend hoe lang hij zal afwezig zijn.

Tegen Everton moest aanvoerder Jordan Henderson geblesseerd het veld verlaten. Hij liep een liesblessure op. Ondertussen is duidelijk dat hij zeker twaalf weken out is.

Als er een operatie moet volgen, mist hij wellicht ook het EK. Volgens de Daily Mail zal dat het geval zijn en is hij er zo goed als zeker niet bij deze zomer.

Jordan Henderson speelde dit seizoen vaak als centrale verdediger om de langdurige blessure van de Nederlander Virgil Van Dijk op te vangen.