'Club Brugge gaat voor unieke Belgische primeur en treedt in voetsporen Ajax, Manchester United en Juventus'

Club Brugge is steeds meer de rest van België aan het ontvluchten. Nu gaat het ook nog op een andere manier zich mengen bij de écht grote clubs in de wereld.

Club Brugge zou volgens BELGA namelijk wel wat zien in een beursgang en die ook eerstdaags willen afronden op Euronext Brussel.

Beursgang

Teams als Ajax Amsterdam, Manchester United, Borussia Dortmund en Juventus zitten al op de beurs, Club zou de eerste Belgische club worden.

Hoe de aandelen zouden worden verkocht of gefinancieerd, dat is nog niet duidelijk voorlopig. Toch is het opmerkelijk dat blauw-zwart ook op deze manier duidelijk werk maakt van de toekomst.