Youri Tielemans brandend ambitieus bij Leicester: "We willen meegaan tot het einde in elke competitie"

Youri Tielmans ontvangt vanavond met Leicester Slavia Praag in de zestiende finales van de Europa League. The Foxes hebben een goede uitgangspositie bemachtigd na de heenwedstrijd (0-0) en hopen de kwalificatie te kunnen afdwingen, maar de Rode Duivel denkt groter dan enkel de Europa League.

Tielemans voelt zich duidelijk als een vis in het water in het King Power Stadium. Hij speelde dit seizoen voor Leicester al 34 wedstrijden op een totaal van 36 over alle competities en krijgt er dus veel vertrouwen.

The Foxes doen het goed dit seizoen, ze staan derde in de Premier League, met evenveel punten als de tweede namelijk Manchester United, doen nog mee in de Europa League en zitten tevens ook in de kwartfinales van de FA Cup.

Ambitie

Tielemans had dan ook alle recht om brandend ambitieus te zijn op de persbabbel voorafgaand aan het Europa League-duel met Slavia Praag: “We willen in elke competitie waaraan we zijn gestart tot het einde meegaan. Dat is het belangrijkste doel. Maar er zijn veel goede teams in de Europa League. Het wordt heel lastig tot het einde mee te gaan. Eerst komt de wedstrijd van morgen. Die willen we winnen en dan zien we wel hoe het verder loopt.”

Volgens de Britse pers zou er ook sprake zijn van een nieuw, verbeterd contract voor Tielemans bij Leicester. Voorlopig ligt de Rode Duivel tot 2023 onder contract bij The Foxes.