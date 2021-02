EK-finale in een vol Wembley? Engeland wil 90 000 supporters ontvangen

Engeland hoopt de 90 000 lege zitjes in Wembley te vullen tijdens de EK-finale op 11 juli. Er wordt volop gewerkt aan een plan om voetbal met publiek te realiseren deze zomer. Een speciale corona-app die aangeeft wie al gevaccineerd is en wie niet zou hiervoor oplossing moeten bieden.

De plannen van Engeland voor het Europees Kampioenschap zijn ambitieus te noemen en lijken op dit moment misschien ver weg maar mochten ze die klaarspelen zou het wel een sterk signaal naar de buitenwereld zijn dat de Britten de pandemie goed hebben aangepakt.

Corona-app

De Engelsen willen graag op 11 juli de EK-finale zien gespeeld worden in een vol Wembley. Een app die aangeeft wie al gevaccinceerd is en wie nog niet moet daarvoor zorgen zegt The Sun. De corona-app zou ontwikkeld worden door de Britse Nationale Gezondheidsdienst (NHS).

Mocht extra onderzoek in april of mei kunnen aantonen dat de verspreiding van het virus beperkt kan worden door middel van vaccinaties en intensieve teststrategieën dan kan het wel eens een drukke Britse sportzomer worden.

Daily Mail meldt dat er begonnen zal worden met testing op kleine schaal tijdens sportevenementen gevolgd door een intensieve debriefing. Indien de resultaten goed blijken te zijn, zou de capaciteit zo stelselmatig opgeschroefd kunnen worden.

Exit-plan

Als alles goed loopt zal volgens het Britse exit-plan volledige bezetting tijdens evenementen weer toegestaan worden vanaf 21 juni. Een EK-finale op 11 juli in een volgepakt Wembley Stadium is dus misschien toch niet zo'n utopie.