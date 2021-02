Ivan De Witte spreekt ronduit over overname van KAA Gent, maar trekt ook zijn staart in: "Misschien toch niet zo verstandig om samen met Louwagie te stoppen"

Michel Louwagie is aan zijn voorlaatste seizoen bezig bij KAA Gent. Ivan De Witte liet eerder al weten dat hij eraan denkt om samen met de algemeen manager te stoppen. Al lijkt dat geen optie meer.

Ivan De Witte sprak de woorden wellicht op een emotioneel moment uit. De voorzitter schopte met Michel Louwagie de enorme schuldenberg van KAA Gent dicht én liet de club vervolgens groeien naar een stabiele topclub in een modern stadion.

“Het is nog steeds het plan dat Louwagie in de zomer van 2022 zal stoppen”, bevestigt de voorzitter van de Buffalo’s in Het Laatste Nieuws. “Wat mezelf betreft is dat momenteel niet aan de orde. Misschien is het toch niet zo verstandig om samen te stoppen.”

Al blijft De Witte op zoek naar een overnemer. “Ik kan ik nu al met zekerheid zeggen dat Gent binnen pakweg twee of drie jaar niet in Chinese of Arabische handen zal zijn. Het is mijn bedoeling om op termijn een voorzitter te vinden die de ziel van de club én stad kent en begrijpt.”

“Al denk ik dat zo’n nieuwe voorzitter ook financieel sterk moet staan”, besluit De Witte. “Ik ben er zeker van dat honderd mensen zichzelf geschikt zullen vinden om de nieuwe voorzitter van Gent te worden. Ik gok dat er misschien een paar in aanmerking zullen komen.”