Last-minute deal: Belgische laagvlieger verliest in allerijl nog verdediger

In België is de transfermarkt al even dicht, maar in het buitenland is dat nog niet overal het geval. En dus kunnen er ook nog een paar deals komen op de slotdagen.

Zo is de transfermarkt in Bulgarije nog open tot 28 februari. En dus zou er zeker nog een deal kunnen komen. Sofia Menno Koch gaat bijvoorbeeld naar CSKA Sofia, waar hij heen trekt van het Belgische KAS Eupen deze winter. Dat weet alvast Het Laatste Nieuws. De 26-jarige Nederlandse centrale verdediger kwam in de zomer van 2019 van NAC Breda naar de Kehrweg in de Oostkantons.