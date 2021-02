Zulte Waregem met goed gevoel naar derby: "Hopelijk de laatste keer op deze manier"

Zulte Waregem haalde uit de voorbije drie wedstrijden negen punten. Dat zorgt voor het nodige vertrouwen om naar het Guldensporenstadion te trekken voor de derby tegen Kortrijk.

De positieve flow zorgt voor een goed gevoel alvast. “Om te spreken dat we op een wolk leven is misschien wat overdreven maar we maken progressie en het gevoel zit goed”, zegt trainer Francky Dury. “Het is geen toeval dat we twee keer een achterstand tegen Standard kunnen omzetten tot winst en dat we een goed resultaat kunnen vasthouden in een moeilijke wedstrijd tegen STVV.”

“Ik merk vooral een goed gevoel in het team aan de hand van de groepsgeest en de kwaliteit op training. Het wordt opnieuw een speciale derby zonder volk maar daarom is de partij zeker niet minder belangrijk. Hopelijk is het de laatste derby dat we op deze manier moeten spelen.”

In de laatste acht confrontaties kon Zulte niet winnen van Kortrijk. “Het is geen geheim dat je bij winst in een derby nog net iets meer gelukkig bent en dat het net iets meer pijn doet bij verlies”, zegt Dury. “Acht keer niet kunnen winnen, dat is een wonde die pijn doet. In de laatste weken hebben we vertrouwen kunnen opbouwen en hopelijk kunnen we dit zaterdag doortrekken.”