Staat Anderlecht-huurling voor een onmogelijke opdracht in Nederland? "Lasse Schöne is inderdaad een rechtstreekse concurrent voor zijn positie"

Sieben Dewaele beleeft een sombere periode in Nederland. Hij moest van Vincent Kompany bij Heerenveen op zoek naar extra minuten maar komt er nauwelijks in actie. Nu keert hij terug uit blessure maar toch lijken zijn speelkansen bijna nihil.

De 22-jarige middenvelder sukkelde een tijd met de heup, maar heeft ondertussen ook de trainingen weer hervat. Een fijn rentree met zijn ploeggenoten werd het niet. De club toonde zich afgelopen wintermercato zeer bedrijvig en Dewaele zag plots vier nieuwe concurrenten verschijnen, waaronder Lasse Schöne.

De Anderlecht-huurling kwam voor nieuwjaar slechts aan 172 speelminuten, maar zal daar de komende maanden veel verandering in komen? Vooral Schöne is een rechtstreeks concurrent voor zijn positie. De Deen kwam deze zomer transfervrij over en trof op zijn debuut voor de Friese club ook meteen raak: “De concurrentie is inderdaad toegenomen, maar het is nu aan Sieben om zijn wagonnetje aan te haken. Vooral Schöne is iemand die op zijn positie speelt, maar van wie hij ook veel kan van leren”, vertelde trainer Jonhny Janssen.