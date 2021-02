Stijn Vreven zag scheidsrechter gestraft en gedegradeerd worden: "Heel erg jammer"

Na zijn ontslag bij Beerschot en het faillissement van Sporting Lokeren ging Stijn Vreven aan de slag bij de Slovaakse eersteklasser AS Trençin.

Na een moeilijke start lijkt het er nu helemaal te werken voor Vreven. Kiezen voor Oost-Europa noemt hij een bewuste keuze. “Omdat ik kennis wilde maken met een nieuwe voetbalcultuur”, zegt Vreven aan HLN. “Deze markt gaat niet snel open voor Belgische trainers. Voor sommige mensen was het misschien een vreemde keuze, maar onbekend is onbemind. De Slovaakse competitie is van een zeer degelijk niveau, heeft potentieel en ziet zijn spelers elk jaar uitzwermen naar competities in Duitsland, Italië en Rusland. Om maar te zeggen.”

Vreven komt met zijn ploeg nog in aanmerking voor play-offs. “We moeten die twee resterende duels dan wel winnen, maar ik geloof erin. De top van de rangschikking is te hoog gegrepen, maar alle ploegen daaronder kunnen wij aan.”

Al liep niet alles van een leien dakje. “Zelfs tegen het huidige nummer twee verdienden we twee weken geleden nog de zege. Maar we kregen in minuut 93 een onterechte strafschop tegen en het werd 3-3. Het feit dat die scheidsrechter voor zes wedstrijden is geschorst en daarna het seizoen moet volmaken in tweede klasse zegt genoeg over de fase, maar het is vooral jammer. Misschien zijn dat wel punten die we tekort gaan komen in de eindafrekening.”