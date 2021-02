Noorse club vraagt om het WK te boycotten: Slavernij en corruptie mogen niet boven het voetbal staan

Enkele dagen geleden bereikte ons het nieuws dat er al zo'n 6500 gastarbeiders om het leven zijn gekomen tijdens de opbouw van het WK in Qatar. Tromsø IL, een Noorse eersteklasser vraagt nu de nationale ploeg om het WK te boycotten.

Als het van Tromsø IL afhangt, zien we geen Erling Haaland op het WK in Qatar. De club vraagt aan de Noorse voetbalbond om niet naar het WK te gaan.

De reden hiervoor is het resultaat uit een onderzoek van The Guardian, dat aantoonde dat er al meer dan 6500 gastarbeiders het leven lieten tijdens de opbouw van het WK.

“We kunnen niet langer zitten kijken naar mensen die sterven in naam van voetbal. Tromsø IL zal er bij de Noorse voetbalbond op aandringen om een ​​boycot van het WK 2022 te steunen. Wij zijn van mening dat als Noorwegen zich kwalificeert, we moeten weigeren om naar Qatar te reizen", aldus Tromsø IL in een open brief via de clubwebsite.