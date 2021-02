Ajax loot Young Boys in Europa League, maar wie zijn de Young Boys?

BSC Young Boys Bern, is voor ons een van de meest onbekende ploegen die nu nog in de Europa League zitten. Zij hebben het Nederlandse Ajax geloot voor de achtste finales. Hoog tijd om de tegenstander van de Nederlandse recordkampioen eens wat beter te leren kennen.

BSC Young Boys is een voetbalploeg uit de Zwitserse stad Bern. Ze staan op kop in de Zwitserse Super League met een gigantische voorsprong van 18 punten op eerste achtervolger Basel. De laatste drie jaar speelden de Young Boys altijd kampioen. Binnenkort spelen ze in de achtste finales van de Europa League tegen Ajax, nadat ze gisteren het Bayer Leverkusen van ex-Ajaxtrainer Peter Bosz uitschakelden.

Oude bekende

Met Miralem Sulejmani komt Ajax een oude bekende tegen bij de Young Boys. Sulejmani werd ooit door Ajax weggeplukt bij Heerenveen voor een toenmalig recordbedrag van 16,25 miljoen euro. Hij tekende er een contact voor vijf jaar. Bij de Amsterdammers speelde hij 158 wedstrijden waarin hij in totaal 38 keer kon scoren en 30 assists gaf.

Sulejmani raakte in zijn Ajaxperiode vaak geblesseerd en had ook problemen met overgewicht. Na vijf jaar verliet Sulejmani de Amsterdammers transfervrij, niet door de grote poort, maar langs een achterdeurtje.