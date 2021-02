17-jarig talent tekent contractverlenging bij RSC Anderlecht

RSC Anderlecht heeft opnieuw werk gemaakt van zijn toekomstplannen. Jonge speler Debast verlengt er zijn contract.

Anderlecht weet ondertussen hoe belangrijk het is om werk te maken van een goede jeugdwerking. De 17-jarige Debast tekent voor een verlengd verblijf in Anderlecht.

Zeno Debast is een 17-jarige centrale verdediger die ook als verdedigende middenvelder kan worden uitgespeeld. Debast is tweevoetig en doorliep de jeugdreeksen in Neerpede. Hij speelde ook al enkele interlands bij de jonge Rode Duivels.

Via een onderstaand filmpje verkondigde Anderlecht de boodschap. Debast traint al sinds begin deze maand mee met de A-kern.