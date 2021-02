Vrancken gelooft er nog in na verlies op Oostende: "We staan nog altijd op een goede positie en in deze competitie kan alles."

KV Mechelen kon vandaag geen punten pakken op Oostende. De Oostendenaren wonnen met 2-0 en staan er goed voor om play-off 1 te behalen. Wouter Vrancken was desondanks het verlies niet ontevreden over de prestatie van zijn spelers.

Wouter Vrancken verwijt zijn spelers niets na het 2-0 verlies op Oostende. De trainer van Mechelen geeft wel toe dat zijn spelers het moeilijk hadden in het eerste kwartier. "We kenden hun manier van spelen, maar toch werden we bij momenten nog overbluft", verklaart Vrancken aan Sporza. Hij zag zijn ploeg er na dat moeilijke openingskwartier doorkomen, maar in minuut 27 kregen ze een penalty tegen. Gueye zette toen de Oostendenaren op voorsprong.

Vrancken zag dat zijn team de wedstrijd daarna wel weer in handen nam, maar beklaagt zich wel dat zijn spelers niet efficiënt omsprongen met de kansen. Ondanks het verlies was Vrancken toch ook trots op zijn spelers: "Er is ook fierheid omdat we tegen één van de betere ploegen toch dominant konden zijn. Het is gewoon jammer dat we onszelf niet belonen". Hij houdt de hoop er dan ook nog steeds in: "We staan nog altijd op een goede positie en in deze competitie kan alles".