William Owusu is klaar voor een nieuw avontuur in de VAE!

William Owusu begint aan een nieuw avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten.

William Owusu heeft bij een resem ploegen in België gespeeld. Heel even in de jeugd van Anderlecht maar vandaar ging hij snel naar Sporting Lissabon. Vanuit Portugal werd hij uitgeleend aan Cercle Brugge en zo begon zijn Belgisch avontuur echt.

Na passages bij Westerlo, Roeselare en Antwerp ging het in de zomer van 2019 richting de Verenigde Arabische Emiraten. Daar tekende hij een contract bij Ajman Club tot 30 juni 2021. De laatste maanden van zijn contract gaat hij nu uitdoen op huurbasis bij Al Bataeh Club in de VAE.

De immers goedlachse spits speelde in België 2017 wedstrijden waarin hij 64 keer tot scoren kwam. Indien zijn contract afloopt het einde van het seizoen is hij 31 jaar en kan hij zeker nog een meerwaarde betekenen voor een Belgische club.