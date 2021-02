Ex-spits van AA Gent matchwinnaar bij RB Leipzig

Leipzig heeft op het nippertje puntenverlies kunnen vermijden. De dichtste belager van leider Bayern kwam op eigen veld 0-2 achter tegen Mönchengladbach, maar zette de scheve situatie recht na de rust. Dit dankzij een ex-spits van AA Gent.

Het wedstrijdbegin was rampzalig voor Leipzig, dat al na 20 minuten 0-2 in het krijt stond. Hofmann benutte in de 6e minuut een penalty die veroorzaakt werd door Upamecano, volgend seizoen te bewonderen bij Bayern. Bij de 0-2 beroerde Thuram nog even een kopbal van Embolo.

Pas na de rust kon Leipzig reageren. Nkunku jaste iets voor het uur de aansluitingstreffer binnen. Even later schoof Poulsen de gelijkmaker voorbij Gladbach-doelman Sommer.

Leipzig leek zo af te stevenen op puntenverlies, maar in de extra tijd viel er toch nog een doelpunt uit de lucht. Ex-Gent-spits Sørloth buffelde van dichtbij de 3-2 binnen. Dankzij de zege blijft Leipzig op 2 punten van Bayern.

Sørloth speelde in 2019 voor AA Gent en scoorde daar 5 doelpunten in 22 wedstrijden.