Legear fileert zijn ex-clubs: "Anderlecht zal winnaar zijn van Kompany-jaren" en "Renard was zegen voor Standard"

STVV was de laatste Belgische profclub van Jonathan Legear, maar vooral zijn passages bij Anderlecht en Standard zijn bijgebleven. Dat zijn uitgerekend de ploegen die op deze zondag tegenover mekaar staan. Legear houdt zijn twee ex-clubs onder de loep.

De 33-jarige Legear blikt dit weekend in La Dernière Heure vooruit en bracht nog eens een bezoek aan Sclessin. "Ik ken zowel de kleedkamer van de thuisploeg als van de bezoekers heel goed. Het veld ligt er goed bij", stelt Legear vast.

© photonews

Daar aan kan het al niet liggen. Krijgen we straks spektakel in de Clasico? Dat zou verrassend zijn, want bij paars-wit krijgen ze al enkele matchen geen bal meer tussen de palen. "Anderlecht zal de winnaar worden van de Kompany-jaren", blijft Legear in de huidige Anderlecht-trainer geloven. "De uitslagen onder Kompany zijn niet top, maar je moet hen tijd geven. Hij doet meer goede dingen dan minder goede dingen."

Standard had volgens hem dan weer veel verder kunnen staan als het meer vertrouwen geschonken had aan Olivier Renard. "Marin, Djenepo, Luyindama, Cimirot, Belfodil, Fai, Laifis… Hij haalde veel goede spelers binnen en verdiende veel geld voor de club. Hij deed zijn werk met veel zorg, maar hij moest vertrekken. Standard had alles op hem moeten inzetten, hij was een zegen voor de club."