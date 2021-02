FC Barcelona verhoogt de druk op Atletico: Messi pikt weer zijn goaltje mee

FC Barcelona verhoogt de druk op leider in La Liga Atletico Madrid. De Catalanen gingen met 0-2 winnen op het veld van Sevilla en klimmen zo naar de tweede plek in de stand met twee punten minder dan de Madrilenen die wel twee wedstrijden minder gespeeld hebben.

De Argentijn vertolkte wederom de hoofdrol bij de Catalanen. Eerst zette hij Ousmane Dembele met een goede steekpass op weg naar de 0-1 om daarna zelf Sevilla de genadeslag toe te dienen na een knappe één-twee met tiener Ilaix Moriba. De Vlo kwam ondertussen in de laatste 8 competitiewedstrijden die hij speelde elke keer tot scoren.

One-man team

De kleine Argentijn is dus ook dit seizoen weer van levensbelang voor Barcelona. Met 19 doelpunten en 6 assists in 23 competitiewedstrijden is hij momenteel ook topschutter in La Liga.

PSG

Messi en co zijn op dit moment aan een sterke reeks bezig in de competitie. Ze zijn ondertussen al 15 wedstrijden op rij ongeslagen in La Liga. Een statistiek die vertrouwen moet geven voor de terugwedstrijd tegen PSG in de Champions League. Barcelona moet daarin de 1-4 pandoering van in de heenwedstrijd proberen om te buigen om zich nog te kunnen kwalificeren voor de kwartfinales van het kampioenenbal. Een loodzware opdracht.