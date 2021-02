RFC Seraing wint met het kleinste verschil van Lierse Kempenzonen

RFC blijft dankzij een overwinning op Lierse Kempenzonen op de 2de plaats in 1 B.

Lierse Kempenzonen kreeg deze middag het bezoek van RFC Seraing in 1B. De nieuwkomer in 1B kon niet stunten en verloor met 0-1 thuis dit door een penaltydoelpunt van Mikautadze. De Franse huurling van Metz maakt zo zijn 17de doelpunt in 16 wedstrijden dit seizoen.

RFC Seraing blijft zo een beetje in het spoor van leider Union dat gistereravond won van Lommel. RFC Seraing staat 2de in het klassement met 18 punten achterstand.

Voor Lierse Kempenzonen blijft het een seizoen in mineur. Ze blijven voorlaatste met 14 punten uit 21 wedstrijden.