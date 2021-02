Ex-doelman RSCA tipt op brilscore: "Het is de 10de tegen de 6de" en "Anderlecht zit vast aan Kompany en omgekeerd"

Standard - Anderlecht, het is toch altijd een speciale affiche. Van 1996 tot 1999 stond bij Anderlecht Wim De Coninck op de loonlijst. De voormalige doelman blikt vooruit naar de Clasico, al is deze editie volgens hem geen echte klassieker.

"Het is de 10de tegen de 6de, een topper kan je dat niet noemen", zegt De Coninck aan Sporza. Op dit moment zijn het eigenlijk twee teams in moeilijkheden, sportief en extra-sportief met financiële moeilijkheden. Anderlecht zit aan 12 gelijke spelen en Standard ook al aan 10. En daar schiet je niet mee op."

Vooral bij Anderlecht valt een gebrek aan scorend vermogen op. "Veldgoals zijn voor Anderlecht heel moeilijk. Ze zitten nog maar aan 36 doelpunten. Ze pakken veel te veel brilscores. En daar valt vandaag ook voor te vrezen, al schiet niemand daar iets mee op. Maar de match van vandaag is wel belangrijk. De winnaar kan nog altijd veel hoop koesteren op Play-off I. De verliezer doet een heel slechte zaak."

Gelooft De Coninck nog in 'The Process' bij RSCA? "Er is weer wat stilstand in het proces. Een aantal jonge spelers die opeens progressie leken te maken plafonneren weer. De druk om POI te spelen, werkt verlammend. Alleen Nmecha deed het goed, maar hij is ook stilgevallen."

Wat weinig twijfel lijdt, is dat paars-wit met dezelfde coach zal doorgaan. "Anderlecht zit vast aan Kompany en omgekeerd. Ze weten waar ze aan begonnen zijn en ooit komt dat wel goed. Maar op korte termijn moet er toch ook iets gebeuren. Er moet weer wat swingend en aanvallend voetbal komen. Yari Verschaeren traint weer mee. Misschien helpt dat."