Christian Brüls bijt in het zand tegen ex-club: "Verdiende zege voor Eupen"

De spelmaker van STVV had het lastig tegen zijn ex-club. Brüls kon zich na de match vinden in het resultaat, al stelde hij zich ook luidop vragen bij het afgekeurde doelpunt. "Vroeger werd bij een twijfelgeval altijd het voordeel aan de aanvaller gegeven..."

De ervaren middenvelder van STVV kon zondag zijn stempel niet drukken. Na de match kon hij zich dan ook neerleggen bij de 0-2 nederlaag. "Eupen was beter vandaag, ze hebben verdiend gewonnen", klonkt het nuchter maar realistisch.

"Wij hebben het echt niet goed gedaan vandaag. We hebben te weinig naar de ruimtes gezocht. Eupen wachtte op die slechte bal bij ons om gevaarlijk te zijn met hun snelle mensen voorin. De schrik zat er blijkbaar in bij ons, en daar heb ik geen verklaring voor", ging Brüls verder. "Het is me een raadsel waarom we altijd achteruit gingen spelen. Nu is het opletten dat we niet meer in de degradatiezone terechtkomen. Gelukkig hebben we nog alles in eigen handen."

Tot slot kwam Brüls nog even terug op het afgekeurde doelpunt. Op de beelden bleek dat Mboyo een schoenpunt buitenspel stond. "Ik heb het op het veld meteen tegen de scheidsrechter gezegd: we moeten stoppen met die millimeterzaken. Als er twijfel was, ging vroeger altijd het voordeel naar de aanvaller. Al wil ik die fase niet als excuus inroepen, want het was gewoon niet goed genoeg bij ons vandaag", besluit Christian Brüls.