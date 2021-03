De Beker is nu echt wel een doel voor de Buffalo's: "Gezien de omstandigheden in de competitie ..."

Play-off 1 dit seizoen spelen? Dat zal na een moeilijk jaar moeilijk worden voor de Buffalo's. Dan maar alles op de Beker van België? Op drie maart staat een duel in Eupen op het programma alvast.

"Gezien de situatie in de competitie is de Beker van België uiteraard een doel voor ons", aldus Vadis Odjidja al meteen na de match tegen Charleroi.

Grote ploegen

Vooraf had hij geen voorkeur voor de loting in de kwartfinales: "Wie in de kwartfinales raakt, is sowieso een goede ploeg."

"Veel maakt het dus niet uit. We zullen niet enige team zijn dat de Beker van België graag zou willen winnen", aldus Odjidja nog. Met een trip naar KAS Eupen komen de Gentenaars al bij al wel zeker niet slecht weg.