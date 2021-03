Mike Vanhamel is eerlijk: "We beschikken voorlopig niet over dat extraatje in de laatste dertig of veertig meter"

Bij Beerschot zitten ze met gemengde gevoelens na het gelijkspel tegen Moeskroen. Ze kwamen 0-2 achter, maar in het slot toonde de club karakter en kwamen ze alsnog langszij. Het werd uiteindelijk 2-2.

Volgens Mike Vanhamel ontbreekt er voorlopig nog iets bij zijn ploeg. "We beschikken voorlopig niet over dat extraatje in de laatste dertig of veertig meter. Een loopactie of een dribbel of iemand die diep loopt", legde de Beerschot-doelman uit op de persconferentie.

"In balbezit is het niet slecht, maar momenteel hebben we dus zoiets als een extraatje niet en daardoor loop je tegen ploegen zoals Moeskroen op gevaarlijke counters. Tegen ploegen die meer willen voetballen krijgen we ook zelf meer ruimte", aldus Mike Vanhamel.