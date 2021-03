Net op tijd! Van veld rechtstreeks naar ziekenhuis voor bevalling zoontje: "Abou, ik denk niet dat we daar nog tijd voor hebben"

Het was een race tegen de klok! Aboubakary Koita moest in Jan Breydel gewisseld worden net voor het nemen van een hoekschop omdat zijn vrouw 90 kilometer verder net opgenomen was in het AZ Sint-Niklaas om te bevallen.

Fysiotherapeut Tim De Doncker moest hem snel richting het ziekenhuis brengen. "Ik was meegekomen met de spelersbus, maar er was afgesproken dat ik de auto van de social media manager mocht gebruiken om Abou naar het ziekenhuis te brengen, mocht dat nodig zijn. Alleen had hij zelf niet meteen door dat het héél dringend was", zegt De Doncker in HLN.

"Hij stapte rustig de kleedkamer binnen en leek van plan om zich te douchen en om te kleden. 'Abou, ik denk niet dat we daar nog tijd voor hebben', heb ik hem verteld. 'Pak wat je nodig hebt en we zijn weg.' Hij is dan in zijn voetbaluitrusting, inclusief voetbalschoenen in de auto gesprongen."