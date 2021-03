André Schürrle, een wereldkampioen die van de planeet verdween

André Schürrle won in 2014 het WK met Duitsland, speelde voor heel wat grootmachten in de Bundesliga en was ook te zien in de Premier League bij Chelsea. Wat niet veel mensen weten is dat Schürrle zijn schoenen aan de haak heeft gehangen. Een overzicht van zijn carrière.

In 2009 brak André Schürrle door in de Bundesliga. Onder coach Thomas Tuchel, die nu trainer is van Chelsea, mocht hij zijn debuut maken voor Mainz. Twee jaar later verliet hij Mainz voor een avontuur bij Bayer 04 Leverkusen. Bij Leverkusen kwam het jonge Duitse talent in het vizier van de Europese top. In 2013 werd hij naar de Premier League gehaald door Chelsea. Bij Chelsea wist hij de titel en de League Cup te winnen. De carrière van de toen 25-jarige linksbuiten leek te gaan ontploffen.

De ontploffing was er misschien al geweest op het WK in 2014. De Duitsers speelden een prachtig toernooi in Brazilië en schakelden tegenstander na tegenstander uit. In de halve finale wist Schürrle twee doelpunten te maken in de legendarische wedstrijd tegen Brazilië die eindigde op 7-1 voor de Duitsers. Zijn belangrijkste verwezenlijking was de assist die hij gaf in de finale van het WK. In minuut 112 liep Schürrle zijn linker flank af en gaf hij de bal met links voor op Mario Götze, die momenteel voor PSV speelt. Götze nam de bal aan met de borst en knalde hem tegen de touwen. De Duitsers wonnen uiteindelijk met 1-0 van de Argentijnen en werden wereldkampioen.

Terug naar de Bundesliga

In de winter van 2015 haalde Wolfsburg Schürrle terug naar de Bundesliga voor een bedrag van 32 miljoen euro. Met Wolfsburg won hij de beker en de supercup. Na anderhalf seizoen verpatste Wolfsburg zijn linksbuiten aan Dortmund, maar daar kon Schürrle nooit voldoen aan de verwachtingen. In 2018 werd hij uitgeleend aan Fulham en vorig seizoen aan Spartak Moskou. De laatste keer dat Schürrle op een voetbalveld te zien was is al meer dan een jaar geleden, in december 2019.

Toen verdween Schürrle uit het oog van iedereen. De toen 29-jarige Duitser liet nog weinig van hem horen tot hij afgelopen zomer in juli met een boodschap naar buiten kwam op zijn Instagram. "Hallo allemaal, ik wil jullie laten weten dat ik stop met mijn professionele voetbalcarrière", klonk het.

Nieuwe uitdaging

Sinds afgelopen maand heeft Schürrle een nieuwe hobby gevonden. Hij houdt zich nu bezig met het maken van podcasts. Samen met ondernemer en vriend Nono Konopka maakt André Schürrle de podcast Anno Sunday. De eerste aflevering kwam vorige week dinsdag uit en ging vooral over Konopka's Netflix-film die viraal aan het gaan is. Anno Sunday is te beluisteren op Apple Podcasts en Sportify.