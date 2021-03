Degradatie loert om de hoek: Michel Vlap en Nathan De Medina krijgen een nieuwe coach bij Arminia Bielefeld

Michel Vlap zoekt in de Bundesliga naar speelminuten nadat hij in het Lotto Park niet meer in de plannen voorkwam. Ondanks een schitterend debuut, loopt het voor Arminia Bielefeld niet van een leien dakje.

De promovendus zit ondertussen al vijf wedstrijden zonder zege, afgelopen weekend ging het kansloos met 3-0 onderuit op het veld van Dortmund. In de stand staat het op een zestiende plaats met nauwelijks één puntje meer op eerste achtervolger Mainz. De nummers zeventien en achttien degraderen rechtstreeks naar de Duitse tweede klasse, de zestiende plek speelt de play-offs. Michel Vlap en landgenoot Nathan De Medina verkeren dus in acuut degradatiegevaar. Daarom heeft de Duitse club ook besloten om trainer Uwe Neuhaus op straat te gooien. De 61-jarige trainer zette Bielefeld nochtans op weg naar de Bundesliga, maar kon de voorbije wedstrijden enkel een punt pakken op het veld van Bayern München. Een opdoffer voor Michel Vlap: de Fries kreeg meteen het vertrouwen van Neuhaus en was ook grotendeels verantwoordelijk voor de tijdelijke overstap van de middenvelder. Frank Kramer zal nu de taak van hoofdtrainer op zich nemen en krijgt een contract tot 2023. In het verleden was hij als coach actief bij de Duitse nationale jeugdploegen en ook even bij Hoffenheim en Düsseldorf.