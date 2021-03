Vertrekt goudhaantje van Club Brugge? "Serie A is inderdaad een mogelijke bestemming"

Dit seizoen maakt Odilon Kossounou indruk centraal achterin bij Club Brugge. Hij is één van de nieuwe sterkhouders in het elftal en speelde onder meer Simon Deli uit de ploeg. Deze prestaties waren ook enkele Europese grootmachten niet ontgaan.

De Ivoriaan kon al rekenen op de interesse van Arsenal, Wolverhampton, Inter en AC Milan. Een overstap naar de Engelse of Italiaanse competitie lijkt dus echt wel in de maak, dat bevestigde ook zijn zaakwaarnemer in een gesprek met InterLive.it: “De Serie A is inderdaad een mogelijke bestemming. We zijn met veel clubs in gesprek over Odilon, en we hebben zowel afgelopen zomer als nu veel belangstelling uit Italië ontvangen. Hij is een bijzonere speler, maar moeilijk te vergelijken met iemand. Hij heeft vorig seizoen zijn kunnen al laten zien in een rechtstreeks duel met Kylian Mbappé”, aldus Patrick Mork.

De jackpot zal dus opnieuw rinkelen bij Club Brugge. Ze betaalden een anderhalf jaar geleden een slordige 3,5 miljoen euro aan het Zweedse Hammarby. Er werd in de Engelse media al gespeculeerd over een stevig bod, maar dat bedrag lijkt volgens Mork zelfs naar de prullenmand verwezen te worden: “Ze spreken inderdaad over een bedrag rond de 20 miljoen euro, maar dat is veel te laag. De echte waarde van Odilon ligt veel hoger.”