KAA Gent recupereert enkele belangrijke pionnen: ook Georgisch toptalent opnieuw in selectie

KAA Gent beleeft een rampzalig jaar in de competitie en moet dus proberen om via de beker het seizoen wat meer kleur te geven. Woensdag trekken ze op bezoek naar KAS Eupen voor een plots wel heel belangrijk duel. Hein Vanhaezebrouck recupereert enkele belangrijke namen, waaronder Giorgi Chakvetadze.

Vooral het middenveld lijkt zichtbaar te herstellen. Zo keert Roman Bezus, iemand die altijd wel voor de nodige creativiteit zorgt, terug in het elftal. Ook Vadis Odjidja zou opnieuw kunnen plaatsnemen op zijn vaste stekje. De 32-jarige middenvelder sukkelde een tijdje met een blessure, maar stond onlangs weer op het veld. Al is het nog niet duidelijk of hij effectief in actie zal komen: "Normaal zou Vadis tegen Club Brugge gespeeld hebben, maar 90-120 minuten tegen Eupen is plots wel een heel ander verhaal", vertelde Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie. Ook toptalent Giorgi Chakvetadze keert na lang blessureleed weer in de selectie.

Daarnaast blijft Sinan Bolat onzeker. Hij zit opnieuw in de selectie, maar trainde nauwelijks omwille van een vingerblessure. De wedstrijd tegen Club Brugge kwam in gevaar, maar uiteindelijk ging die dankzij een corona-uitbraak bij de competitieleider niet door. De extra rust kan dus voor een sneller herstel hebben gezorgd.