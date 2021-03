Spelen we EK grotendeels in Londen? Boris Johnson biedt huisvesting dankzij versnelde vaccinatiestrategie

Brits premier Boris Johnson heeft grote plannen. Samen met Wales, Noord-Ierland en Ierland wil hij het WK 2030 organiseren. En daarnaast wil hij gerust nog meer EK-matchen deze zomer in Londen laten doorgaan.

Volgend jaar spelen we het WK in Qatar en in 2026 wordt dat in de VS, Mexico en Canada. Johnson wil voor het bid van Engeland 3,2 miljoen euro uittrekken.

Daarnaast heeft hij aan The Sun ook laten weten dat ze meer EK-wedstrijden willen huisvesten. Londen heeft al de WK-halve finales en -finale beet, drie groepswedstrijden en een achtste finale, maar door de vaccinatiestrategie zou het veilig zijn om er meer matchen te organiseren.