Britse legende bewierookt De Bruyne en vergelijkt hem met twee van de allergrootsten uit de Premier League-geschiedenis

Kevin De Bruyne heeft zich opgeworpen als toekomstige legende van het Premier League-voetbal. En dat is toch een prestatie. Sinds dit weekend staat hij ook in de top tien van beste passers aller tijden. Analisten en ex-spelers zijn lyrisch over 'de beste middenvelder van het moment'.

De Bruyne oogstte ook lof bij Wayne Rooney, die hem in zijn column bewierookte. "Hij doet me altijd een beetje denken aan Steven Gerrard. Hij zwerft uit naar de rechterkant en pompt van daaruit een briljante bal voor doel, zoals Stevie dat destijds ook kon", schrijft HLN. "Wat ik het meest bij hem apprecieer: hij buit kansen uit, hij neemt risico en kiest nooit voor de gemakkelijke bal - hij gaat voor de moeilijke bal. Je moet eens goed kijken. Wanneer hij de bal krijgt, beginnen de anderen meteen te rennen. Dat is het mooiste compliment dat een middenvelder kan krijgen." "Ik speelde bij Manchester United samen met Giggs. Wanneer Giggsy de bal had, zette ik me ook aan het rennen. Omdat ik wist dat hij me zou zoeken en proberen te vinden. De Bruyne heeft dat ook. Ploegen denken dat ze door druk te zetten hem kunnen dwingen om een breedtepass te spelen, maar hij perst ze door de smalste gaatjes."





