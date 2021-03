Dag op dag: debuut van Thomas Müller bij Duitsland, een succesverhaal met pijnlijke afloop

Dag op dag elf jaar geleden mocht Thomas Müller onder Joachim Löw zijn debuut maken voor Duitsland. Müller werd op 3 maart 2010 in de basis gedropt in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Argentinië. Het werd een succesverhaal met enkele teleurstellingen.

Exact 11 jaar geleden speelde Thomas Müller zijn eerste minuten voor de Duitse nationale ploeg. In een oefenwedstrijd tegen Argentinië stond hij op de rechterflank. Zijn rechtstreekse tegenstander was Gabriel Heinze, ex-PSG, Manchester United, Real Madrid,... . Drie maanden later geeft Löw een tweede kans aan Müller. In een oefenpot tegen Bosnië en Herzegovina mag hij bij de rust invallen. Hij geeft meteen een assist.

Zuid-Afrika 2010

Müller had nog maar 112 minuten in de benen voor de nationale ploeg, maar Löw besliste toch om hem mee te nemen naar het WK 2020 in Zuid-Afrika. Uiteindelijk bleek die gok geweldig uit te pakken. In de eerste groepswedstrijd tegen Australië weet Müller zijn eerste doelpunt voor Duitsland te maken en gaf hij ook een assist.

In de achtste finale tegen Engeland maakt hij er nog eens twee. In de kwartfinale zet hij de Duitsers na twee minuten al op voorsprong tegen Argentinië, maar pakt ook een gele kaart waardoor hij de halve finale mist. In de halve finale verliest Duitsland met 0-1 van Spanje. In de kleine finale wist Müller zijn vijfde van het toernooi te maken, en zo werd hij mede-topschutter van het WK.

Het EK 2012 is dan weer een voorbeeld van een teleurstelling. Ookal stootte Duitsland door tot in de halve finale, Müller kon geen enkel doelpunt maken of geen enkele assist geven. Na een tegenvallende groepsfase begon hij in de kwart- en halve finale zelfs op de bank.

Brazilië 2014

Het mooiste wat Müller in zijn carrière meemaakte met Duitsland was toch wel het WK 2014. Zelf wist hij vijf keer te scoren, waaronder een hattrick in de eerste groepswedstrijd tegen Portugal, en gaf hij ook drie assists. Buiten een applausvervanging in de eerste wedstrijd speelde Müller elke minuut van het toernooi.

Het EK 2016 en WK 2018 werden beide geen succesverhalen voor Müller. Op het EK speelden de Duitsers nog treffelijk voetbal. Ze haalden de halve finale, maar verloren die van Frankrijk. Müller kon niet scoren op heel het toernooi.

Het WK 2018 was een regelrechte ramp. De Duitsers verliezen van Mexico op de openingsspeeldag. De tweede wedstrijd is meteen van levensbelang, en die winnen ze dan ook met 2-1 van Zweden. In de derde wedstrijd gaat Duitsland pas echt kopje onder. Die Mannschaft verliest pijnlijk met 2-0 van het kleine Zuid-Korea.

100 interlands

Müller speelde nu in totaal al 100 interlands voor de Duitsers. Daarmee staat hij net buiten de top 10. De tiende uit dat klassement is Thomas Häßler met 101 interlands. Met 38 doelpunten staat hij wel op plaats 9 van spelers die het meeste scoorden voor Die Mannschaft. Miroslav Klose is met 71 doelpunten de recordhouder.

Hoe erg het ook is, Müller zal waarschijnlijk nooit in de top 10 komen van meeste interlands. Ookal is hij nog maar 31 jaar, Müller komt niet meer in aanmerking voor een selectie. Löw voerde na het gefaalde WK in 2018 een verjongingskuur door in zijn team. Müller, Boateng en Hummels zijn daar de dupe van.