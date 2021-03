Boskamp op zijn manier over duel tussen Club en Standard: "Dan krijgt Leye gezeik in zijn groep"

Club Brugge trekt donderdagavond naar Sclessin voor de kwartfinale van de Beker van België tegen Standard. Johan Boskamp blikt vooruit op dit duel.

Na de nederlaag tegen Anderlecht liet trainer Mbaye Leye vallen dat hij geen materiaal heeft. "Ik vind dat mooi", zegt Johan Boskamp aan HLN. "Ik denk dat Leye heel goed wist wat ie deed. Drie dagen voor de match tegen Club effe bonje zoeken met de kleedkamer. Ik heb dat ook wel eens gedaan met Degryse, Nilis en Albert. Een keer op hun pikkie trappen. Die kleine werd helemaal gek.”

Al werkt dat natuurlijk niet elke keer. “Je kunt dat maar één keer in een seizoen doen. En je moet je groep goed genoeg kennen om te weten dat je uithaal succes zal hebben. Want als Standard tegen Club door het ijs zakt, krijgt Leye gezeik in zijn groep."

Maar van blauwzwart winnen lijkt een utopie, dat lukt niet voor dit Standard. "Nee, denk ik ook niet. Helemaal in het begin van het seizoen dacht ik: 'Club krijgt het lastig.' Ruudje was wat minder, Hansie ook... Maar dat hebben ze snel rechtgezet.”

De ploeg van Club Brugge is immers zeer evenwichtig samengesteld. “Mannaert en Verhaeghe hebben een kern samengesteld die een beetje van alles heeft. Ze hebben snelheid, ze kunnen je wegtikken, ze kunnen pressing spelen, ze kunnen omschakelen, ze kunnen powerplay spelen."