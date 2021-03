Héél veel interesse voor goudhaantje Club Brugge, absoluut transferrecord op komst? Vertrouwenspersoon schept duidelijkheid over toekomst

Hij is na een coronabesmetting helemaal terug, negatief en uit quarantaine. Maar hoelang zal Club Brugge nog van hem kunnen genieten?

Noa Lang lijkt terug fit en klaar voor de strijd bij Club Brugge, te beginnen in de Beker van België tegen Standard in de midweek.

Hoe groot de impact van het coronavirus op zijn conditie is, zal nog moeten blijken. Maar hij lijkt alvast erg graag het beste te willen maken van zijn vervolg van het seizoen in de prijzenjacht bij blauw-zwart.

AC Milan

Rest de vraag: wat deze zomer? Club Brugge heeft een verplichte aankoopoptie van dik zes miljoen euro op de Nederlander afgedwongen, maar lijkt hem voor een een veelvoud meteen te zullen zien verdwijnen.

AC Milan is volgens Italiaanse media erg geïnteresseerd, maar er zijn nog vele andere kapers op de kust. Vertrouwenspersoon Bart Baving is duidelijk bij Calciomercato: "Dat er interesse is van vele topclubs, dat is logisch. Maar we hebben geen haast: Noa voelt zich goed in Brugge."