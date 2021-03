Eindelijk! Daar zijn dan toch de scheidsrechters voor de bekerwedstrijden

De vier scheidsrechters die de kwartfinales van de Croky Cup in goede banen zullen leiden zijn bekend. Het duel tussen Eupen en AA Gent van vanavond wordt geleid door Jan Boterberg. Het duel is enkel op de website van KAS Eupen te volgen.

Het duel tussen Cercle Brugge en Sporting Anderlecht zal gespeeld worden onder leiding van Bram Van Driessche. Nicolas Laforge leidt het duel tussen Genk en KV Mechelen. De clash tussen Standard en Club Brugge wordt gefloten door Nathan Verboomen.

