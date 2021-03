Inter Milan in de problemen door Romelu Lukaku: Dreigt jaar zonder Champions League?

Romelu Lukaku verhuisde in 2019 van Manchester United naar Inter Milaan voor 70 miljoen euro en 13 miljoen aan bonussen. Er zou nu een schijf van 5 miljoen euro niet betaald zijn.

Volgens de Italiaanse krant Il Corriere dello Sport heeft Inter Milan een betaling voor de transfer van Romelu Lukaku gemist. Met Manchester United was overeengekomen om de betaling van de transfersom in schijven uit te voeren.

Inter Milan staat er financieel niet rooskleurig voor. Afgelopen weekend moest de Chinese kampioen en zusterploeg Jiangsu Suning nog de boeken neerleggen. Als de betaling effectief niet doorging, dan moet Inter het resterende bedrag in één keer betalen. Het zou om vijftig miljoen euro gaan.

Manchester United zou niet echt wakker liggen van de gemiste betaling. Mocht het echt niet lukken, dan zou Manchester enkele spelers in ruil willen hebben. Groot probleem is wel dat bij een mislukte betaling Inter geen UEFA-licentie krijgt en volgend seizoen niet in de Champions League mag spelen.