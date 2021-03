Sheffield United op weg naar triestig record in Premier League-geschiedenis

Sheffield United is aan een rampzalig seizoen bezig in de Premier League. Met slechts 11 punten uit 26 duels staan ze troosteloos laatste. The Blades verloren al 21 keer dit seizoen en zijn hiermee op weg naar een triestig record in de Premier League-geschiedenis.

Met 21 nederlagen in 26 wedstrijden doet Sheffield het dit seizoen heel slecht in de Premier League. Ze hebben nog 12 wedstrijden te gaan om hun te herpakken, want anders dreigen ze de meest verslagen ploeg ooit te worden in de geschiedenis van de Premier League. Als ze dit gemiddelde blijven verder zetten verliezen ze dit seizoen nog minstens negen keer. Dat zou betekenen dat ze 30 keer verliezen in één seizoen.

Momenteel staat het record op naam van drie ploegen. Ipswich Town verloor in het seizoen 1994-1995 maar liefst 29 keer. Toen speelden ze wel nog 42 wedstrijden, vier meer dan nu het geval is. In het seizoen 2005-2006 verloor Sunderland ook 29 keer, en dat op 38 wedstrijden. Derby County deed twee seizoenen later net hetzelfde.

Record in de maak

Met 21 verliezen op 26 wedstrijden verliest Sheffield ongeveer 80% van zijn wedstrijden. Met nog twaalf wedstrijden te gaan zou dat betekenen dat Sheffield nog 9,6 wedstrijden verliest. Je kan geen halve wedstrijd verliezen dus moeten we afronden. Zelfs al ronden we af naar beneden, dan zou het nog betekenen dat Sheffield dit seizoen beëindigt met 30 verloren wedstrijden. Dat zou dus een record zijn.

Het laagste aantal punten in een seizoen van de Premier League kunnen ze enkel nog evenaren. In 2007-2008 beëindigde Derby County het seizoen met slechts 11 punten. Sheffield heeft er nu al 11 vergaard, dus ze zouden elke wedstrijd moeten verliezen om ook dat record nog te behalen.