Pijnlijke statistiek vat het seizoen van AA Gent goed samen

Ze hebben bij AA Gent al wel betere seizoenen gekend. De Buffalo's staan slechts op een twaalfde plek in de Jupiler Pro League en werden daarbovenop woensdagavond nog uitgeschakeld door Eupen in de Croky Cup. De zwakke prestaties van La Gantoise worden dan ook samengevat in een pijnlijke statistiek.

In de Ghelamco Arena hebben ze al betere tijden gekend. Na een reeks ondermaatse prestaties staat Gent amper twaalfde in de stand van de Jupiler Pro League. De kortste weg om nog Europees voetbal binnen te halen was voor de Buffalo's dus de Croky Cup geworden maar daarin verloor het woensdagavond met 1-0 op verplaatsing bij Eupen.

Nederlagen

Tegen de Oostkantonners leed AA Gent al hun twtintigste nederlaag van het seizoen. Daarmee hebben de Buffalo's dit seizoen nu officieel de helft van hun totaal aantal wedstrijden verloren. Ze speelden tot nu toe reeds veertig wedstrijden over alle competities.

In die veertig wedstrijden werd er amper dertien keer gewonnen en speelde La Gantoise zeven keer gelijk. In de Europa-League slaagden ze er zelfs niet in om in zes wedstrijden een punt te sprokkelen.

Reflectie

Het was dit seizoen dus simpelweg te weinig voor een club met de ambities van AA Gent. Er zal nog eens grondig nagedacht moeten worden in de Ghelamco Arena over hoe ze deze situatie moeten omdraaien met het oog op volgend seizoen.