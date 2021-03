Japanologe volgt flankaanvaller Junya Ito op de voet: Hij is ongelooflijk gefocust op voetbal"

Els Greunlinckx, een 48-jarige japanologe uit Alken volgt Junya Ito op de voet voor het persagentschap Kyoto News. De Genkse flankaanvaller is immens populair in eigen land maar is gelukkig in België met een leven in de anonimiteit.

"In Japan kan Ito nauwelijks op straat komen zonder aangeklampt te worden”, vertelt Els Greunlinx in een interview aan Het Belang Van Limburg. De wendbare rechtsbuiten van Genk is een ster in eigen land maar heeft het wel naar zijn zin in België.

Privacy

“Hij vindt het geweldig dat men hem hier niet constant lastigvalt”, bevestigt Greunlinckx. “Hij is graag bij Genk, maar hij laat niet veel mensen toe in zijn leven. In zijn vrije tijd trekt hij veel op met Miyoshi van Antwerp en ook wel met Suzuki van Beerschot. Voor zover ik weet, zijn dat zowat de enigen met wie hij nauw contact heeft."

De Japanner is dus erg op zijn privacy gesteld, ook voor de Greunlinckx was dat niet altijd even makkelijk. "Hij is wel opener geworden. Ik zal niet zeggen dat ik met hem een vertrouwensband heb, maar ik merk dat hij me steeds meer vertelt. Niet over zijn familie of zo, maar wel over zijn sportieve prestaties en ambitie. Hij is ongelooflijk gefocust op voetbal”, klinkt het bij de Alkense.

Nederlands

In tegenstelling tot Antwerp-speler Myoshi die drie keer per week Engelse les volgt spreekt Ito na twee jaar België nog steeds geen woord Engels of Nederlands. “Dat is helemaal geen kwestie van onwil", legt Greunlinckx uit. "Het heeft te maken met de Japanse drang naar perfectie. Hij wil honderd procent correcte zinnen maken. Ik wil hem gerust een keer per week Nederlandse of Engelse les geven, maar hij houdt de boot af. Hij wil vooral niet zondigen tegen de omgangscode", aldus de japanologe.

Ito groeide bij Genk uit tot een belangrijke speler in het eerste elftal. De Japanner krijgt dan ook het volle vertrouwen van coach van den Brom. Dit seizoen was de 27-jarige rechtsbuiten al goed voor 7 doelpunten en 9 assists in 28 wedstrijden in de Jupiler Pro League.