Mourinho neemt Bale in bescherming: "Vraag dat aan Real"

Gareth Bale kende bij zijn terugkeer bij Tottenham een moeizame start maar afgelopen weekend kwam de Welshman twee keer tot scoren tegen Burnley. Is hij eindelijk weer gelanceerd?

Gareth Bale komt eindelijk weer boven water. Afgelopen weekend scoorde hij twee van de vier doelpunten en gaf hij een assist in de 4-0 overwinning van Tottenham tegen Burnley.

De Welshman kende nochtans een moeilijke beginperiode na zijn terugkeer bij de Spurs. Wanneer een journalist Tottenham-trainer José Mourinho, op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Fulham, daarvoor een verklaring vroeg antwoordde The Special One op zijn gekende manier.

Real Madrid

"Waarom kreeg hij in de afgelopen twee jaar wat hij heeft gekregen in Madrid? Vraag dat aan Real. Misschien zullen ze je antwoorden en dan zal je begrijpen waarom het even heeft geduurd", klonk het bij de Portugees. "Misschien was het belangrijkste voor Gareth om geduld te bewaren. Hij moest geduldig zijn om het niveau van de afgelopen weken te kunnen bereiken", aldus Mourinho.

Bale speelde sinds zijn terugkeer in totaal al 20 wedstrijden voor Tottenham over alle competities. Hij kwam daarin 8 keer tot scoren en gaf 3 assists.

Bekijk hier de quote van Mourinho over Bale: