Herboren KRC Genk veegt de vloer aan met KV Mechelen: "Beste helft van het seizoen"

Zo snel kan het gaan in voetbal. In Charleroi redde John van den Brom zijn vel, vandaag leek er geen vuiltje aan de lucht voor KRC Genk. Met zwierig voetbal waren de Limburgers donderdag een maatje te groot voor KV Mechelen. En zo staan de Limburgers plots op twee wedstrijden van Europees voetbal.

John van den Brom zit weer wat steviger in het zadel. De Nederlander zag zijn ploeg uitstekend starten. Na nog geen tien minuten lag de wedstrijd al in een beslissende plooi. "Ik ben enorm blij met deze teamprestatie. Dit was onze beste eerste helft van het seizoen. Ik zag veel energie, overlaps. Dat flitsende was terug en dat was heel lang geleden."

"Tegen Charleroi was het goed, maar vandaag hebben we bevestigd dat we wel degelijk op de goede weg zijn. Mét voetbal dat me aanstaat. Ik heb vandaag geen moment het gevoel gehad dat er onrust was, iedereen is goed in zijn taak blijven spelen." Het moet gezegd, vooral in balverlies staat Genk een stuk solider te voetballen dan enkele weken geleden.

"In de tweede helft kwam Mechelen even opzetten, maar die 3-0 zorgde wel voor dat mentale tikkie bij hen. De manier waarop was goed en mooi, en dat vind ik ook belangrijk. We zijn in een goede flow, nog niet zo heel lang geleden was dat heel anders. Of we vaker op afzondering zullen gaan? Ik ben het gewend om dat in de Beker te doen en dat wil ik graag verderzetten", besluit de Nederlandse T1 van KRC Genk.