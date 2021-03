Livestream voor bekerduel van KAA Gent crashte vanwege massale toestroom door de supporters

KAA Gent beleefde een nachtmerrie in de kwartfinales van de Croky Cup, het ging onderuit tegen KAS Eupen onder het toeziend oog van de eigen aanhang. De wedstrijd werd dan wel niet uitgezonden op televisie, maar de club besloot om een livestream uit te zenden. Met de nodige problemen tot gevolg.

Het bekerduel werd via de website van KAA Gent uitgezonden, maar vrijwel meteen lag het medium door een overrompeling van de supporters plat. Hierdoor was de site volgens Het Nieuwsblad een tijdlang niet of moeilijk bereikbaar.

Ook Eupen verwende de supporters met een livestream, weliswaar met Duitse commentaar, maar ook zij waren het slachtoffer van technische problemen. Er was al veel te doen over het feit dat de wedstrijd niet door de traditionele kanalen werd uitgezonden, maar nu zullen de frustraties bij beide ploegen nog hoger oplopen.