Nog vijf speeldagen, degradatiestrijd blijft intens: nog enkele erg zware programma's, wie zal het halen?

In de degradatiestrijd zou het wel eens nog lang spannend kunnen blijven en worden. Al zijn er toch al enkele knopen doorgehakt stilaan, zo lijkt het wel. Maar wie maakt nu de beste kansen om zich te redden en wie moet nu écht gaan opletten?

Door de zege van KAS Eupen bij STVV hebben de Oostkantonners nu net als KV Kortrijk 36 punten. Negen meer dan de voorlaatste, elf meer dan de rode lantaarn. Met nog vijf speeldagen voor de boeg zou dat normaal gezien moeten volstaan voor de redding.

Helemaal zeker is het nog niet voor Kortrijk en Eupen, mathematisch zijn ook Gent, Charleroi, Standard, Mechelen en Beerschot zelfs nog niet helemaal zeker van de redding. Maar toch lijkt het een strijd tussen vier teams te worden voor één rechtstreekse degradatie én één stekje in de barrages tegen Seraing, Westerlo, Lommel, RWDM of Deinze - ook de strijd om plek 2 in 1B wordt nog spannend.

STVV (31 punten, 8 zeges)

Sint-Truiden had een aantal prima weken onder Peter Maes, maar heeft nu een 1 op 12 gepakt en moet dus toch nog een beetje terug omlaag kijken.

Het programma van de Kanaries is bovendien niet van de poes. Er volgen nog uitwedstrijden bij Charleroi, Waasland-Beveren (een rechtstreeks duel) en Genk en nog thuismatchen tegen Mechelen en Anderlecht. Er staat dus toch nog wel druk op de Limburgse ketel.

Cercle Brugge (29 punten, 9 zeges)

Cercle Brugge is met een knappe 7 op 9 onderin weggekomen en staat nu (voorlopig) op een veilige zestiende plaats. Toch beseft Yves Vanderhaeghe al langer dan vandaag dat er zeker nog werk aan de winkel is.

Het programma van De Vereniging is dan ook zeer zwaar te noemen. Op bezoek in Gent, Genk en Oostende en thuis tegen promovendi Beerschot en OH Leuven: er zal moeten gestunt worden om nog punten te pakken.

Moeskroen (27 punten, 6 zeges)

Moeskroen was op weg naar een gouden driepunter tegen Beerschot, maar liet zich nog twee dure punten afsnoepen in de slotfase.

Intrinsiek is het programma van Les Hurlus zeker zwaar te noemen: Standard (thuis), Oostende (thuis), Charleroi (uit), Antwerp (thuis) en Club Brugge (uit). En toch zouden ze wel eens nog wat punten kunnen pakken.

Waasland-Beveren (25 punten, 6 zeges)

De nederlaag op bezoek bij Cercle Brugge zal hard zijn aangekomen, maar bij de Wase Leeuwen willen ze voorlopig van geen wijken weten.

Beerschot (thuis), STVV (thuis), Oostende (uit), Kortrijk (thuis) en OH Leuven (uit). Op papier lijkt dat misschien het makkelijkste programma.