Zorgen voor Waasland-Beveren: sterkhouder revalideert voort en mist nu ook wedstrijd tegen Beerschot

Het is money time voor de ploegen onderin. De resterende wedstrijden van de reguliere competitie worden afgewerkt, het is dus belangrijk om nu de broodnodige punten te sprokkelen. Waasland-Beveren ziet alvast een cruciale pion uitvallen.

De degradatiestrijd blijft ook na 29 speeldagen spannend. Rode lantaarn Waasland-Beveren telt nauwelijks vier punten minder dan de degradatiestreep. Zaterdag staat er dus een belangrijke thuismatch tegen Beerschot op het programma.

De fusieclub maakt nu ook via de officiële kanalen bekend dat er geen bijkomende positieve coronagevallen zijn waargenomen. Hierdoor vermijden ze dus een nieuwe uitbraak. De schrik zat er nochtans goed in nadat een medewerker en een speler positief hadden getest. Beide blijven in isolatie.

Toch een serieuze domper: zoals verwacht zal Nordin Jackers ook de wedstrijd tegen de kampioen uit 1B vanuit de tribune moeten volgen. Hij revalideert momenteel nog van een blessure nadat hij eerder ook verstek moest geven voor de kelderkraker tegen Cercle Brugge. Hij bewees dit seizoen meermaals zijn waarde en was één van de weinige lichtpuntjes bij de Waaslanders. Een ferme aderlating dus voor Nicky Hayen. Ook Andreas Wiegel ontbreekt. Daarnaast sloot nieuwkomer Louis Verstraete deze week bij de groep aan.