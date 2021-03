Verrast bondscoach Roberto Martinez opnieuw? "Franse belofte gecontacteerd voor Rode Duivels"

Bondscoach Roberto Martinez probeert zijn nationale selectie te verjongen en informeerde eerder al naar de diensten van 'halve Belg' Pascal Struijk. Daar blijft het niet bij, want ook de Franse belofte Adrien Tuffert lijkt een telefoontje van de Belgische voetbalbond ontvangen te hebben.

Pascal Struijk zou er volgende maand al bij kunnen zijn in de WK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels tegen Wales en Tsjechië. Volgens Sport/Footmagazine zou ook Truffert wel eens in aanmerking kunnen komen.

De 19-jarige verdediger zette vorige zomer de overstap naar de A-ploeg van Rennes, waar hij de kleedkamer deelt met Jérémy Doku deelt. Hij verzamelde dit seizoen al 25 optredens en kwam ook aan spelen toe in de Champions League. In totaal trof hij één keer raak en zette hij viermaal een ploeggenoot op weg naar een doelpunt.

De Fransman geboren in Luik beschikt over een linkse voet en is daarmee een interessante kandidaat voor Roberto Martinez. Eerder speelde hij al twee keer voor de Franse beloften. De Belgische voetbalbond zou al contact hebben opgenomen.