Meteen opnieuw aan de bak na een coronabesmetting? "We raden aan niet aan 100% te hervatten"

Club Brugge speelt vanavond in de kwartfinales van de Croky Cup tegen Standard en recupereert daarvoor heel wat spelers na de corona-uitbraak van de voorbije weken. Ze willen daar dan ook meteen weer beroep op doen maar is dat wel verantwoord na zo'n quarantaine?

Hans Vanaken, Noa Lang, Mats Rits, Charles De Ketelaere, Philippe Clement,... zijn slechts enkelen die getroffen werden door het coronavirus de voorbije weken bij Club Brugge. Voor de meesten van hen loopt hun quarantaine nu stilaan ten einde en worden ze terug inzetbaar voor de club.

Herstelproces

De vraag is echter of spelers na zo'n quarantaine wel meteen klaar zijn om terug te presteren op het hoogste niveau. Cardioloog Peter Peytchev, verbonden aan het OLV Aalst, gaf een woordje uitleg aan Sporza.

"Als er geen klachten meer zijn en geen medicatie meer wordt gebruikt, dan kan er in principe hervat worden, maar het advies is wel meestal niet met een belasting van 100 procent", zegt Peytchev. "Hoe minder zwaar je ziek was, hoe minder de kans dat je hartspier is aangetast, zo lijkt het. Maar de kans is nooit nul, dus zo lang iemand zich ziek heeft gevoeld, raden we toch aan het sporten tijdelijk te onderbreken en geleidelijk te hervatten", aldus de cardioloog.

Medische begeleiding

In tegenstelling tot recreatieve sporters staan profvoetballers constant onder medische begeleiding waardoor de risico's op serieuze gevolgen sterk dalen. Elk geval moet apart bekeken worden en afhankelijk van hoe zwaar de symptomen waren moeten er per speler beslissingen genomen worden over hoe snel je ze terug op actief zet.

Dokter Peytchev roept zeker bij ernstige symptomen op tot voorzichtigheid: "Van de zwaar coronazieken weten we dat het virus tot een ontsteking van de hartspier kan leiden. Dat kan ernstige gevolgen hebben." Voorlopig zijn er wel nog geen directe aanwijzingen dat topsporters blijvende schade overhouden aan een coronabesmetting.