KRC Genk bindt 19-jarige verdediger uit eigen jeugd jaar langer aan zich

Genk gaat er prat op een club die talenten uit de eigen jeugdacademie volop kansen geeft. Dat is ook een belangrijk aspect voor technisch directeur Dimitri De Condé. Eén van de huidige talenten krijgt alvast een jaar langer de tijd om zich te bewijzen.

KRC Genk meldt immers dat Wout Coomans zijn contract met een jaar verlengd heeft, met nog een optie voor een extra jaar. Coomans vierde in december nog zijn negentiende verjaardag en is een linksvoetige centrale verdediger.

Al van in 2011 maakt Coomans deel uit van de Genkse jeugdacademie. In 2019 tekende hij zijn eerste contract. Dat blijft dus zeker een jaar langer doorlopen. Coomans werd de voorbije twee seizoenen afgeremd door blessures, maar Genk wil hem zeker nog niet opgeven.

Coomans heeft een uitstekende lange pass in de voeten en is tevens jeugdinternational. Uitkijken dus of zijn definitieve doorbraak er in de volgende jaren komt.