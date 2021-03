Spelers Moeskroen zetten voorlopig geen stappen tegen clubbestuur

Begin deze week werd duidelijk dat de spelers van Moeskroen uit de Jupiler Pro League hun loon voor februari nog niet gekregen hadden.

Normaal krijgen de spelers het loon van de voorbije maand in de eerste dagen van de volgende maand. Bij Moeskroen hebben de spelers en de staff dat nog niet gekregen door een cashflowprobleem bij de club.

Die problemen komen er door de overname van hoofdclub Lille. Bij Moeskroen zien ze de problemen snel in orde komen en is er geen reden tot paniek. Lukt dit niet, dan loopt Moeskroen mogelijk zijn licentie mis.

De spelers en de staff van Moeskroen ondernemen voorlopig nog geen acties tegen de club. Normaal ligt de betaaltermijn op 10 maart. Bij Moeskroen houden ze het erop dat alles ten laatste tegen 13 maart in orde is. De match tegen Standard lijkt dan ook niet in gevaar.