Gefrustreerde Lang trapt na via sociale media: "Veel succes in Play Off 2"

Club Brugge verloor in één week tijd twee grote doelen dit seizoen. Corona nekte de Europese ambities terwijl enkele gecontesteerde fases een streep trokken door de bekeraspiraties van blauw-zwart.

Nathan Verboomen keurde de gelijkmaker in de absolute slotminuten van David Okereke tijdens de kwartfinale van Standard en Club Brugge af na vermeend handsspel van Simon Mignolet. De frustratie was groot bij de Bruggelingen en de poppetjes gingen al vlug aan het dansen.

Eén van de hoofdacteurs in het tumult was ongetwijfeld Noa Lang, die het aan de stok kreeg met verschillende Standard-spelers. Na de wedstrijd waren de emoties duidelijk nog niet helemaal bekoeld bij de Nederlandse aanvaller. Lang wenste de Rouches namelijk veel succes in Play-Off 2 via de sociale media.