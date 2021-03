Geen De Bruyne bij de Rode Duivels? Guardiola heeft daar zijn redenen voor

Pep Guardiola wil dat geen enkele speler van Manchester City een interland speelt. Hij wil niet dat ze na een vliegreis in quarantaine moeten. Dat zou betekenen dat Kevin De Bruyne niet met de Rode Duivels kan spelen eind deze maand.

Door de coronaregels wil Guardiola niet dat zijn spelers vliegen. “Ik weet hoe belangrijk interlands zijn voor mijn spelers. Normaal zou ik nooit weigeren om ze naar hun nationale ploeg te laten gaan, maar nu reizen zou nergens op slaan”, vertelt Guardiola. “Wanneer ze terugkeren, moeten ze zeker tien à vijftien dagen in quarantaine. Dat terwijl wij voor de competitie en Champions League spelen en we haast elke drie dagen een wedstrijd hebben. Ik neem het risico niet dat ik dan een pak spelers moet missen.”

En dus moet er een oplossing komen. “Mijn spelers nemen in geen enkel geval het vliegtuig. Wij respecteren de protocollen al maandenlang. Onze spelers worden om de twee dagen getest, zijn alleen op de club of thuis in hun bubbel. Maar nu, op het moment dat de competities in een beslissende fase belanden, zouden we hen naar de andere kant van de wereld moeten laten reizen. We weten niet eens wat daar precies gebeurt. Dus bij deze vraag ik UEFA en FIFA om een speciale constructie op te zetten. En ik ben er zeker van dat zij deze argumenten zullen begrijpen.”