21-jarig jeugdproduct van Cercle is na operatie al begonnen aan de revalidatie

Cercle Brugge weet dat het de redding zal moeten bewerkstelligen zonder zijn 21-jarig talent uit de eigen jeugd, Thibo Somers. Die liep op training een meniscusletsel op en kreeg in februari te horen dat het seizoen voorbij was voor hem en dat hij onder het mes moest.

Die operatie werd nog in diezelfde maand uitgevoerd. Het Nieuwsblad heeft vernomen dat de ingreep succesvol is verlopen en dat Somers inmiddels al begonnen is aan zijn revalidatie. Zodat hij zeker de voorbereiding op het volgende seizoen volop kan meemaken.

Mediale band perfect aangehecht

De aanvallend ingestelde voetballer heeft nog een contract bij de Vereniging tot 2023. Het is wel nog een open vraag in welke reeks Somers en zijn ploeg volgend seizoen zullen voetballen. In elk geval kon de mediale band weer perfect aangehecht worden en zullen ze bij Cercle binnen enkele maanden dus weer op een fitte Somers kunnen rekenen.

De aanvallend ingestelde speler kwam tijdens het huidige kampioenschap 21 keer in actie. De 21-jarige Somers was in augustus 2020 met een prachtig doelpunt matchwinnaaar op het veld van KV Mechelen.