Club NXT vergeet kansen af te maken in eerste helft en gaat onderuit in tweede helft tegen Lommel

in 1B werd de 22e afgesloten door Lommel en Club NXT op zondagavond. De thuisploeg ging met de overwinning lopen en mag blijven hopen op een play off-ticket, Club NXT speelde een verdienstelijke partij maar keert met lege handen opnieuw naar West-Vlaanderen.

Club NXT mag dan wel op de laatste plaats staan in 1B, de jongelingen van Club begonnen zeker niet slecht aan de partij tegen Lommel. De Cuyper zette aanvaller Romeo Vermant alleen voor doel maar die nam de bal niet goed mee waardoor een goed uitgekomen Grimshaw redding kon brengen.

Enkele minuten later was het bijna opnieuw raak voor de bezoekers maar Club kon zijn kansen niet goed afwerken. Vermand stuitte opnieuw op doelman Grimshaw, ook een kopbal centraal richting doel was een prooi voor de Lommelse doelman.

Lommel erop en erover

In de tweede helft lukte het toch voor Club NXT om het openingsdoelpunt te maken. Mathis Servais kon op het uur doelman Grimshaw wel verschalken nadat die slecht uitvoetbalde.

Maar de vreugde was van korte duur want Lommel kwam drie minuten later al langszij via een penaltydoelpunt van Kevin Kis.

Lommel besefte dat er gewonnen moest worden tegen de rode lantaarn om zicht te houden op de tweede plaats. Na een vrije trap kon Arno Verschueren zijn hoofd tegen de bal zetten, de bal ging mooi binnen aan de tweede paal.

Na het gelijkspel van Seraing en Westerlo van zondagmiddag, sluipte Lommel twee puntjes dichter bij de tweede plaats. Het verschil tussen Seraing en Lommel bedraagt nu 5 punten, Club NXT blijft laatste met 6 punten minder dan Lierse K.